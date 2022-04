Nasceu a filha dos apresentadores Inês Gutierrez e João Montez

Nasceu a filha dos apresentadores da TVI Inês Gutierrez e João Montez. Os comunicadores já divulgaram as primeiras imagens nas redes sociais.

Um dia para celebrar. Inês Gutierrez e João Montez, apresentadores da TVI, foram pais nesta quinta-feira e já mostraram as primeiras imagens da bebé no perfil de Instagram.

“E o nosso mundo parou, Maria Luísa. 14/04/2022 o dia mais difícil e bonito das nossas vidas. Obrigado a quem nos enviou tão boa energia por aqui. Nunca nos sonhámos tão felizes”, escreveu Inês Gutierrez.

Recorde-se que, nos últimos dias, a profissional do quarto canal trocou algumas palavras com os seguidores, depois de ter recebido críticas no seu perfil de Instagram.

“Ultimamente tenho recebido algumas mensagens que me deixam um bocadinho triste, que dão a entender que nunca viram uma grávida tão insatisfeita, como se eu estivesse a ser pobre e mal-agradecida”, disse, num vídeo publicado no Instagram.

“É importante falar sobre isto. Estou super feliz, mesmo, tenho muita noção e muita consciência da sorte que nós temos, sei de histórias muito complicadas relativamente a pessoas que querem engravidar e não conseguem”, prosseguiu.

“Estou a viver dos meses mais felizes da minha vida a nível pessoal. Agora, isto não invalida que esteja numa fase de extrema ansiedade, em que já não estava a contar estar grávida quase às 42 semanas. É difícil gerir isto, é tudo uma questão de expectativas”, realçou.

“Não consigo deixar de dizer que fico triste quando recebo mensagens a atacarem-me por estar a ser pobre e mal agradecida à vida, porque se há coisa que sou é mesmo grata”, rematou a companheira de João Montez.