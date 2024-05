Nelly Furtado alvo de gordofobia após concerto no México

Com encontro marcado com o público português no próximo domingo, em mais uma edição do North Festival, Nelly Furtado, de 45 anos, lida com críticas ao seu corpo. Após atuar no México, a cantora luso-canadiana tem sido vítima de comentários gordofóbicos nas redes sociais.

“Velha”, “gorda”, “feia” ou “barriguda”. Estes são alguns dos comentários sobre Nelly Furtado no Twitter, a maioria de mulheres, provocando celeuma com quem defende a intérprete de “I’m like a bird”.

O ataque gordofóbico começou após a cantora luso-canadiana, de 45 anos, atuar no festival Tecate Emblema 2024, no México, no passado fim de semana, e continua a alimentar polémica nas redes sociais, pois nem todos pensam da mesma forma.

“Criticam a Nelly Furtado pelo seu físico, mas será que sou o único que a acha linda? Acho que a canadiana de 45 anos, além de ser uma boa cantora, também é muito atraente”, sublinhou um internauta.

Os ataques a Nelly Furtado estão a provocar um aceso debate e até especialistas vieram a público manifestar opinião sobre o caso. Grafóloga e especialista em linguagem corporal, Maryfer Centeno, considera descabidas todas as críticas baseadas na aparência da artista, até porque “este é precisamente o tipo de corpo que parece mais atraente para os homens”.

Domingo, 26 de maio, Nelly Furtado sobe ao palco do North Festival, no Prado de Serralves, no Porto, assumindo mais pressão por atuar em solo luso. “Para mim, Açores, Portugal ou Vitória (Canadá) sabem sempre a casa e subir a um palco nestes locais tem um sentido de responsabilidade maior”, confessou em entrevista ao JN.

Na bagagem, traz o novo single “Love Bites”, que escreveu com Tove Lo e SG Lewis, e é descrito como “um hino sensual que canaliza a energia e o escapismo das pistas de dança e dos DJ sets que inspiraram a artista”.