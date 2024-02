Nelson Évora revela o sexo do primeiro filho com a namorada

Prestes a ser pai pela primeira vez, Nelson Évora recorreu às redes sociais para anunciar o sexo do primeiro filho com a namorada.

Nelson Évora e Evy Alberola preparam-se para ser pais pela primeira vez: nas redes sociais, a namorada do atleta olímpico anunciou o sexo do bebé.

Numa fotografia onde Nelson surge a dar um beijo na barriga da companheira, o destaque vai para os sapatos cor de rosa: “É uma menina. Sim, nós vamos ser pais de uma princesinha”, escreveu Evy na legenda.

Na caixa de comentários, Tiago Carreira, ex-concorrente do “Dança com as Estrelas” que também vai ser pai de primeira viagem, reagiu: “Parece que já estou a ver as duas juntas a dançar”.