Nilton indignado após testemunho de enfermeiro

O humorista mostrou-se indignado após ter conhecimento do salário de um enfermeiro que esteve cerca de cinco semanas em isolamento social depois de contrair Covid-19.

Nilton partilhou o testemunho do profissional de saúde que foi infetado com o novo coronavírus, enquanto estava em serviço, juntamente com a mulher – também enfermeira -, e receberam cerca de 69 euros no mês de maio.

“Cá em casa somos dois, façam as contas: 120 euros para gerir o orçamento deste mês!” pode ler-se no testemunho do enfermeiro.

“Espero mesmo que dê para pagar as contas com palmas”, escreveu o humorista na legenda da publicação.

Nilton divulgou ainda a publicação de Ana Rita Cavaco, Bastonária da Ordem dos Enfermeiros. “E agora gente? Vão comer palmas? Vão pagar o supermercado e o resto das despesas com palmas? Nunca tive vergonha de ser portuguesa, nunca, mas hoje tenho”.