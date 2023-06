Noélia Pereira alerta para burla: “Andam a circular notas falsas”

Noélia Pereira, ex-concorrente do “Big Brother”, recorreu às redes sociais para alertar que andam a circular notas falsas em Estoi, Faro.

A ex-concorrente do “Big Brother” recorreu às redes sociais para alertar os seguidores para uma burla que está a circular em Estoi, Faro.Na fotografia, partilhada nas histórias, Noélia Pereira mostrou a diferença entre uma nota de 20 euros falsa e uma verdadeira.

A algarvia queixou-se: “Atenção, muito atenção! Andam a circular notas falsas em Estoi [Faro]. Cheguei e vi logo, a minha funcionária não tem maldade, não viu e recebeu”.

Recorde-se que, após a participação no reality show da TVI, Noélia Pereira perdeu bastante peso. No início do ano, após ter partilhado um vídeo a treinar nas redes sociais, recebeu uma crítica, mas não deixou o cibernauta sem resposta.