Noélia Pereira nega agressão a funcionária grávida: “Não sou agressiva e nunca fui”

Durante a entrevista a Manuel Luís Goucha, Noélia Pereira desmentiu a polémica em torno da agressão a uma funcionária grávida.

Enquanto Noélia Pereira estava dentro da “casa mais vigiada do país”, o seu nome foi envolvido numa polémica de agressão. Nas redes sociais, foi especulado que a concorrente do “reality show” havia agredido uma funcionária grávida.

Numa entrevista a Manuel Luís Goucha, Noélia desmentiu e mostrou-se indignada com as acusações. “Foi uma notícia que me deixou chocadíssima”, começou por dizer.

“Essa pessoa difamou-me muito, disse que eu agredi uma funcionária minha grávida e que, entretanto, ela abortou. É tudo mentira”, contou.

“Nem posso imaginar que alguém acredite que eu fosse capaz de fazer isso, porque eu não levanto a mão a ninguém, não sou agressiva e nunca fui”, sublinhou.