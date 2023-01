Nos bastidores, Cláudio Ramos mostra-se ao lado de Mafalda Castro

Nos bastidores do programa “Dois às 10”, das manhãs da TVI, Cláudio Ramos mostrou-se lado a lado com amiga e colega de profissão Mafalda Castro.

O apresentador, de 49 anos, posou ao lado da comunicadora, de 28 anos, no estúdio do programa das manhãs da estação privada. No perfil de Instagram, Cláudio Ramos eternizou o momento.

“Da série: a Bela e o Monstro”, escreveu, em jeito de brincadeira, o apresentador e colega de ecrã de Maria Botelho Moniz no matutino.

Mafalda Castro não deixou o comunicador sem resposta, na secção de comentários da publicação: “O mais belo”, atirou.