Noua Wong mostra os momentos menos bons da gravidez

Noua Wong recorreu às redes sociais para responder a um comentário que recebeu acerca de estar sempre “muito bem” durante a gravidez.

Noua Wong tem-se mostrado uma pessoa de garra. Grávida. E com uma barriga grande, a namorada de Vítor Fonseca, mais conhecido por Cifrão, tem acompanhado os concertos da digressão “Encore”, que representam o regresso aos palcos dos D’ZRT.

A bailarina tem-se mostrado sempre alegre, mas, em resposta a um comentário, Noua Wong decidiu partilhar os momentos menos bons, que passou durante o primeiro trimestre da gestação.

“Está tudo a correr muito bem com a minha gravidez, graças a Deus. Hoje uma pessoa disse-me que queria ter tido a minha sorte de estar sempre em bom na gravidez (também ela grávida de pouco menos tempo que eu)”, contou na legenda da publicação.

“Disse que visse a minha partilha de hoje, e como prometido, aqui vão alguns registos do meu primeiro trimestre. Esta primeira foto [tirada no programa ‘Dança Comigo’, transmitido pela RTP1, no qual foi jurada] foi no mesmo dia e mesma semana das que se seguem, desfrutem da minha história. Os contos de fadas também têm dias não”, concluiu.

O companheiro enalteceu Noua na caixa de comentários: “Gata em todas as fotos! Como é possível meu amor?”, escreveu Cifrão.