Nuno Homem de Sá arrasa Bernardo Sousa: “Deve ser a pessoa com maior preconceito ali dentro”

Nuno Homem de Sá, ex-concorrente da última edição de “Big Brother Famosos”, na TVI, esteve no “Extra” e comentou as atitudes de Bernardo Sousa, concorrente da nova edução do “reality show”.

O ator não poupou nas críticas ao jogo e à postura do piloto de ralis no programa desta quinta-feira, 25 de março.

“Eu acho que ele tem um jogo um bocadinho básico que é atracou-se ali à Bruna e que seja o que Deus quiser. Mas ele não tem mais nada para dar. Quando são as tarefas ou as propostas que o Big faz, algumas delas ele não participa, ele chegou ali e encontrou um mundo completamente diferente”, começou por referir.

“É um pouquinho difícil falar de um jogador sem falar da pessoa em si. Eu não conheço o Bernardo lá de fora […] Ele não tinha um grande plano. Ele entrou ali e chorou logo no primeiro dia e eu justifiquei que acho que ele não sabe como é que se vai safar disto, porque ele não tem jogo e deve ser a pessoa com maior preconceito ali dentro”, acrescentou ainda.

Recorde-se que também Flávio Furtado já tinha acusado o jogador de ser preconceituoso. “Depois, afinal, diz: ‘não estou preparado para quebrar certos tabus, certas barreiras. Já quebrei duas ou três, mas esta ainda não estou preparado’. Leva-me a pensar que o Bernardo é extremamente preconceituoso para não dizer, quiçá, mal resolvido”, disse o comentador.