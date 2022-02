Nuno Markl crítica fieis que beijaram a cruz durante a Páscoa

Nuno Markl criticou nas redes sociais as várias pessoas que beijaram a cruz este domingo, em Barcelos.

Depois de os fieis ignorarem as medidas de proteção contra a Covid-19, as recomendações da DGS e da Igreja, o locutor revelou estar indignado com a atitude.

“A mim o que me faz mais espécie é pensar, por exemplo, nos médicos e nos enfermeiros que estão a arriscar a vida e a não estar com as suas famílias para enfrentar a Covid-19 enquanto há pessoas que vão, descontraidamente, beijar a mesma cruz, umas atrás das outras”, referiu na legenda da imagem que partilhou na conta de Instagram.

“A única medida de segurança da senhora que segura na cruz? Um paninho, que ela passa ao de leve. Pronto, se calhar sou eu que não percebo nada da vida e o Senhor, lá em cima, mata especificamente os vírus que haja nas cruzes. Mas esse favoritismo parece-me um bocado feio”, acrescentou.