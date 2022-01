Nuno Markl de luto com mais uma “perda canina”

Nuno Markl homenageou nas redes sociais o cão da mãe, a mais recente “perda canina” da família.

O locutor está de luto. Depois de ter celebrado a vitória nas audiências do programa do qual é autor “Princípio, Meio e Fim”, na SIC, Nuno Markl rapidamente foi invadido por um sentimento de tristeza, com a morte de mais um animal de estimação.

“Estive a braços com a tragédia da partida de mais um membro da família. O cão da minha mãe, o Quim. Foi a segunda perda canina que sofremos em menos de um ano. Em maio do ano passado, ficámos sem a Uva”, revelou no próprio Instagram, esta segunda-feira, 12 de abril.

“O Quim nem sempre foi Quim. Antes de a minha mãe o adotar, quem o recolhera antes batizara-o de King. […] Quim seria, de facto, um rei, tratado como tal e senhor de uma postura altiva, confiante e inteligente a um ponto em que achámos todos que um dia iria falar”, recordou.

“A minha mãe perdeu um companheiro incrível, que esteve lá em tantos momentos em que o resto da família não pôde estar. Vamos todos sentir a falta dele, embora felizes pela vida que viveu e a maneira serena como adormeceu pela última vez”, completou.

Nuno Markl revelou ainda que o cão da mãe “acabou vencido pela idade avançada”, com 17 anos, devido a problemas de saúde.