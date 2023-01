Nuno Markl viu o seu nome ser trocado num café e fez questão de partilhar o equivoco com quem o segue.

De Markl, o radialista passou a Marta e na sua conta oficial de Instagram o comunicador explicou como tudo aconteceu num espaço de restauração.

“Quando um dos funcionários me reconhece e comunica ao outro que me chamo Markl, mas o outro não me conhece e não percebeu”, contou.

Na secção de comentários foram vários os internautas que se mostraram divertidos com o erra partilhado por Nuno Markl.