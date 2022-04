Nuno Santos assinala sete anos da “viagem mais importante”

O diretor geral da TVI usou as redes sociais para assinalar os sete anos desde a mudança do hemisfério norte para o sul.

Nuno Santos recordou numa publicação no Instagram, este domingo, a “viagem mais importante” da sua vida pelo que lhe “ensinou”, “pela inquietação” e “pelo novo que proporcionou”.

“Faz agora sete anos, mas parece que foi uma vida, mudei-me do Norte para o Sul. De Lisboa para Joanesburgo, às vezes, muitas vezes, Cape Town, outras Luanda ou Maputo outras ainda Rio ou São Paulo e sempre o Dubai, espécie de porto de abrigo”, referiu na partilha.

“Essa longa viagem, que me trouxe sempre a casa e aos meus, foi a mais importante da minha vida. Pelo que me ensinou, pela inquietação que gerou, pelo novo que proporcionou. Instalados confortavelmente no nosso mundo, sempre à volta do mesmo, nem sempre entendemos o que há para ver e para descobrir”, acrescentou.

