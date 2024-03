Nuno Santos elogia Cláudio Ramos e o apresentador responde

Foi em 2020 que Cláudio Ramos assumiu, pela primeira vez, a condução do “Big Brother”. Nas redes sociais, Nuno Santos recordou a aposta da TVI e elogiou o apresentador.

Estreou este domingo, 24 de março, mais uma edição do “Big Brother” onde o anfitrião é Cláudio Ramos. Corria a pandemia, causada pela Covid-19, quando Cláudio assumiu, pela primeira vez, a condução do “reality show”.

Nas redes sociais, Nuno Santos recordou a aposta da TVI: “Em janeiro de 2020, antes da pandemia, antes do confinamento, antes da vida mudar, o Cláudio Ramos veio da SIC para a TVI para fazer o ‘Big Brother’, que celebrava 20 anos”.

“Um dia talvez contemos essa história, as longas noites antes, durante e depois de um programa ‘fantasma’, sem público no estúdio, com uma incrível equipa sempre em alerta máximo e um extraordinário grupo de concorrentes”.

Posteriormente, o diretor de informação da TVI deixou largos elogios ao comunicador: “O Cláudio, sempre achei, seria um grande apresentador do maior ‘reality show’ do mundo. Felizmente na TVI temos várias soluções, todas boas, mas fico genuinamente feliz com o reconhecimento que está a ter. No caso dele, acreditem, há talento mas há sobretudo muito trabalho”.

“E mais uma vez, obrigado! Sempre”, respondeu Cláudio Ramos na caixa de comentários, seguido de um ‘emoji’ a piscar o olho.