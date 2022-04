Nuno Santos assinala dia de estreia de Cristina Ferreira na TVI

O diretor-geral da TVI, Nuno Santos, assinalou publicamente a estreia de Cristina Ferreira no quarto canal. “É a figura mais relevante da televisão do nosso tempo”, afirmou.

Esta terça-feira vai ficar marcada na História de Televisão como o dia em que Cristina Ferreira regressou à TVI, onde a profissional da Malveira passou mais de metade da sua carreira. Por isso, Nuno Santos deixou uma mensagem de apoio à apresentadora.

“Hoje é um dia especial. Hoje é o dia em que a Cristina volta à TVI, volta a casa”, começou por escrever o diretor-geral no perfil de Instagram, elogiando de seguida a comunicadora que deixou a SIC.

“A Cristina é a figura mais relevante da Televisão do nosso tempo. E uma das mais relevantes em termos sociais. Tê-la connosco, com a sua força, as suas ideias, a sua competência é muito bom para a TVI”, prosseguiu.

No entanto, o diretor afirma que não estão a pensar só na estação, mas no público. “Não estamos a pensar em nós. Estamos a pensar naquelas três pessoas que vão ali ao fundo a passar. E em todas as outras que queremos que façam o caminho ao nosso lado. Vai ser bom”, rematou.

LEIA TAMBÉM: