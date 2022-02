Nuno Santos faz reflexão após ver ruas de Lisboa praticamente vazias: “A cidade sem vida”

Nuno Santos fez uma reflexão nas redes sociais sobre as ruas quase desertas de Lisboa, mas realçou que é o que se precisa.

O diretor-geral da TVI revelou no Instagram que saiu de casa, esta terça-feira, para dirigir-se a uma repartição pública, para renovar o cartão de cidadão. No entanto, encontrou o estabelecimento com as portas fechadas e as ruas do Chiado praticamente vazias.

“Sinal dos estranhos tempos e tomemos como boa a informação que está na porta: ‘Será contactado, em breve.’ Que assim seja”, referiu na fotografia que partilhou nas redes sociais, mostrando-se chocado.

“O que choca mais, quando se deixa o Chiado, é a cidade sem vida. Não a Lisboa que amanhece de quando aqui andava há 25 anos ou mais, mas a Lisboa que parece desfalecer perante o horror destes dias de chumbo. E, no entanto, não haver (quase) ninguém é o que se deseja e do que precisamos. Ninguém está a salvo”, acrescentou.

O novo confinamento em Portugal teve início às 00.00 H da passada sexta-feira, 15 de janeiro, de forma a conter a propagação da covid-19.