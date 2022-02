O beijo apaixonado entre Ronaldo e Georgina no “réveillon”

O CR7 viajou para a Madeira para virar o ano e levou a namorada consigo. Nos anos de Dolores Aveiro, Cristiano Ronaldo fez uma declaração de amor a Georgina Rodríguez.

A protagonista era Dolores Aveiro, que completou, no último dia do ano, 65 anos, mas foi Georgina Rodríguez a “roubar” o momento, com um beijo apaixonado a Cristiano Ronaldo às 12 badaladas.

O craque da Juventus, que depois de ter estado no Dubai viajou para a Madeira com a família, não ficou indiferente à iniciativa, correspondeu ao longo beijo e ainda partilhou um texto apaixonado nas redes sociais.

“Feliz Ano, meu Amor! Que 2020 seja um ano repleto de amor, saúde, paz e sucesso para todos! Happy New Year to all!” desejou o CR7 nas redes sociais.