O Natal em família d’”O Programa da Cristina” (SIC)

Cristina Ferreira despediu-se, esta quinta-feira, do público lá de casa com uma mesa recheada de elementos que ajudam na produção d’”O Programa da Cristina” (SIC).

A apresentadora do programa das manhãs do terceiro canal guardou o melhor para o fim: uma mensagem pública de agradecimento a quem trabalha consigo no matutino desde o primeiro dia.

“Foi difícil cabermos todos. Somos os que levamos todos os dias ‘O Programa da Cristina’ a sua casa. E é assim que estamos desde o primeiro dia. Juntos. Se o natal é da família eu tinha de o fazer com eles”, escreveu a comunicadora no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B6QW-N4hGkX/

Rapidamente, os internautas reagiram com mensagens de Bom Natal. “Parabéns pela alegria que nos dá todos os dias. Feliz Natal”, comentou uma seguidora. “Todos lindos. Beijinhos a todos e um Bom natal!” atirou outra.

No dia de Natal, não vai haver na grelha de programação da SIC “O Programa da Cristina”. A SIC aposta em “Olhó Baião”, com João Baião, e em “A Árvore dos Desejos”, de João Manzarra.

