Olívia Ortiz vai regressar à televisão

Depois de vários anos afastada do pequeno ecrã, Olívia Ortiz está de volta, em breve, à televisão.

A ausência de Olívia Ortiz da televisão, onde, nos últimos tempos, apresentava as entrevistas da “Casa dos Segredos”, começou a notar-se ainda antes da pandemia, há dois anos, mas a comunicadora está de regresso à “caixinha mágica”.

“Temos de esperar que sejam outras pessoas a dar as novidades primeiro do que nós mas elas (novidades sobre televisão) vêm para breve”, disse Olívia Ortiz a Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa “Dois às 10”, da TVI.

Nos últimos tempos, a antiga manequim tem-se dedicado às redes sociais e às viagens por todo o mundo.