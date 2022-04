Pai de Carolina Patrocínio esteve internado em estado muito grave

A apresentadora da SIC não ganhou para o susto nas últimas semanas. Pai esteve internado em estado considerado “muito grave” no hospital.

A notícia é avançada por uma das irmãs de Carolina Patrocínio, Inês. Se acordo com a jovem, Pedro Patrocínio, de 61 anos, correu risco de vida.

“O melhor presente que podia ter recebido no meu dia de anos: a notícia de que o meu Pai, que esteve internado em estado muito grave (não covid), melhorou milagrosamente e contra as expectativas dos médicos”, informou Inês Patrocínio no perfil de Instagram.

“Este é o relógio dele, que me emprestava quando eu era criança para conseguir adormecer quando ele saía”, rematou a irmã da apresentadora da SIC: