Paris Jackson faz-se notar entre estrelas na Riviera Francesa

A filha do falecido Michael Jackson, que também é artista, primou pela elegância, em consonância com o seu estilo atrevido, deixando algumas das suas oitenta tatuagens à vista. Em fevereiro, para os Grammy, a jovem tapou as inscrições na pele com maquilhagem, mas, desta vez, assumiu os desenhos com muito estilo.

Paris Jackson, de 26 anos, apostou num visual vintage, com reminiscência aos anos 1980. Na passadeira vermelha, ninguém ficou indiferente ao vestido Jean-Paul Gaultier, que a cantora e atriz combinou com joias Pasquale Bruni. A maquilhagem leve sobressaiu os seus olhos verdes e beleza, num equilíbrio muito elogiado.

“Parem, parem, parem!”

O ponto alto do jantar de beneficência em prol da American AIDS Foundation Research (amfAR), a organização internacional sem fins lucrativos que apoia a investigação do vírus da sida e que trabalha na prevenção e educação sobre o tema, foi o leilão. Nessa altura, quando subiu ao palco, Sarah Ferguson mandou calar o público.