“Passadeira Vermelha” lamenta morte do filho de Zulmira Ferreira

O programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, lamentou, este sábado, 19 de novembro, a morte do filho de Zulmira Ferreira, Eddie Ferrer.

Depois da morte do artista, de 43 anos, o formato da SIC deixou, no perfil de Instagram, uma mensagem de apoio à família.

“É com imensa tristeza que a nossa equipa comunica a morte de Eduardo, mais conhecido como Eddie Ferrer, filho da nossa querida Zulmira Ferreira, a quem desejamos, e a toda a família e amigos, toda a força do mundo, neste momento de dor”, começou por escrever, no comunicado.

“Na manhã deste sábado, a notícia foi dada através do seguinte comunicado: É com profundo pesar que informamos que o DJ Eddie Ferrer nos deixou esta madrugada. O filho de Zulmira Ferreira e enteado de Jesualdo Ferreira encontrava-se internado num hospital em Istambul, Turquia, após sofrer um aneurisma”, prossegue a nota.

“O falecimento aconteceu na madrugada deste sábado, quando Eddie ainda recuperava de uma cirurgia. A família, enlutada, agradece todas as mensagens que tem recebido e agradece que seja respeitado este momento de dor profunda”, conclui.