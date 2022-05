Patrícia Candoso mostra rosto da filha recém-nascida e encanta fãs

Patrícia Candoso fez as delícias dos seus seguidores quando, esta segunda-feira, 16 de maio, partilhou mais um retrato da pequena Margarida, a sua filha recém-nascida.

A atriz demonstrou estar contente, no perfil de Instagram, por “finalmente” conseguir publicar uma fotografia em que Margarida fica de olhos abertos.

“Margarida. Finalmente abriu os olhos de forma decente para a foto. Seria a data prevista de nascimento mas nestas coisas já sabemos… ou melhor nunca sabemos! É mesmo quando eles querem”, começou por escrever.

“Têm sido dias desafiantes, de amamentação, privação de sono, desgaste emocional tudo o que o pós-parto nos proporciona! E a acrescentar um ligeiro sentimento de culpa por me sentir assim e não brincar tanto com a Maria Clara, não lhe dar o tempo a que ela estava habituada. Mas um dia de cada vez! Já prometi nos stories fazer um igtv para responder a todas as vossas questões, não está esquecido”, concluiu.

Recorde-se que Patrícia Candoso deu à luz a bebé no passado 4 de maio. A cantora é ainda mãe de Maria Clara também fruto da relação que mantém com Marco Santos.