Patrícia Candoso revela que já pesou 49 quilos

Patrícia Candoso foi alvo de críticas devido ao corpo e, no blogue “Quero a Minha Mãe”, fez um desabafo, revelando que já pesou 49 quilos.

A atriz não percebe “a falta de respeito ou excesso de confiança” que as pessoas têm para “comentar a magreza de alguém” e confessa que está cansada dos comentários negativos que recebeu devido ao peso perdido.

“‘Estás tão magra Patrícia’. Isto num registo de voz em tom de pena. Por amor de Deus, há que ter o mínimo de educação”, defende.

“Sou magra sempre fui, não me lembro em toda a minha vida (a não ser durante a gravidez), de ter visto a balança acima dos 54 quilos. Antes mesmo de engravidar estava com 51. Claro que o registo de peso em que me sinto mais confortável comigo mesma são os 52,5. Neste momento estou com 50,8 e confesso que baixei para os 49”, revelou, sublinhando que tenta ter uma alimentação saudável mas não faz dietas.

Sobre as causas da perda de peso, Patrícia Candoso aponta o metabolismo muito acelerado, o cansaço e o stress. “De facto sei que tenho um metabolismo muito acelerado e se por acaso salto uma refeição, isso já faz diferença. O cansaço e o stress, no meu caso, também “ajudam à festa” e fazem-me emagrecer”.

A blogger acrescenta que “se não é educado chamar gorda a ninguém, chamar magra também não é”.