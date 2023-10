Patrícia Candoso revela ter sofrido bullying na escola: “Escondia as minhas orelhas”

Nas redes sociais, Patrícia Candoso relembrou a época de escola e revelou ter sido vítima de bullying.

O bullying é algo que afeta muitos. Ana Garcia Martins revelou ter sido vítima desse tipo de agressão na escola. Esta sexta-feira, foi Patrícia Candoso que confessou também ter sofrido de bullying.

“Hoje, quero partilhar uma parte da minha história que me afetou profundamente ao longo dos anos, mas nos anos 80/90 não tinha nome: o bullying infantil. Desde a minha infância, devido a certos comentários de alguns colegas nas escolas, senti inseguranças em relação às minhas orelhas e, durante muito tempo, escondi-as e evitei penteados que as mostrassem”, começou por escrever.

“Essa insegurança fez-me perceber como pequenas palavras e ações podem deixar cicatrizes invisíveis. No entanto, com o tempo, aprendi que a verdadeira força está em superar as marcas do passado e abraçar quem somos, imperfeições e tudo. O caminho em direção ao amor interior nem sempre é fácil, mas é fundamental. Encontrei a minha confiança quando comecei a aceitar-me”, revelou.

“Agora sou mãe e, para vocês que também são, este é um lembrete importante. Estejam atentos aos sinais de bullying na vida dos vossos filhos. O apoio e o amor que oferecem são cruciais para ajudá-los a enfrentar desafios e crescer emocionalmente”, apelou.