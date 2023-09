Paula Neves celebra aniversário de casamento: “Irei dizer-te ‘sim’ para sempre”

Paula Neves comemora este domingo, 3, uma data especial. A atriz celebra o seu aniversário de casamento, completando 19 anos.

Neste domingo, 3, para Paula Neves, celebra-se uma data especial. Em 2004, há 19 anos, a atriz estava a subir ao altar com Ricardo Duarte. Nas redes sociais, Paula assinalou a data com fotografias do dia da cerimónia.

“Há 19 anos dissemos ‘sim’. Continuamos a dizer ‘sim’. Irei dizer-te ‘sim’ para sempre meu amor”, escreveu na legenda.

Na caixa de comentários, as felicitações foram diversas. “Parabéns, querida Paula, venham mais e mais cheios de felicidade”, “Parabéns e continuem assim sempre felizes” e “Que contem muitos” foram alguns dos comentários.

Este passado sábado, dia 2 de setembro, um novo episódio do programa “Os Turistas” foi ao ar e os participantes tiveram uma aventura no circo. Paula Neves foi uma das celebridades a enfrentar os desafios.