Paulo Futre faz novo vídeo no hospital para agradecer carinho: “Não tenho palavras”

Depois de se ter sentido mal no funeral da mãe e de ter assegurado nas redes sociais que estava bem, apesar de hospitalizado, Paulo Futre gravou um vídeo a agradecer todo o carinho dos fãs.

Ainda hospitalizado no Hospital Santa Maria, em Lisboa, o antigo jogador de futebol, de 56 anos, mostrou-se a recuperar e emocionado com a onda se afeto que recebeu. O desportista surgiu assim num vídeo na cama do hospital.

“Amigos e amigas, não tenho palavras para agradecer todo o carinho que recebi estas últimas horas. O que aconteceu é que leve cartão amarelo, mas não vou levar o cartão vermelho porque vou deixar de fumar. A todos e todas obrigado e um grande abraço”, afirma Paulo Futre no vídeo.

Na caixa de comentários as mensagens com desejos de melhoras multiplicaram-se rapidamente.