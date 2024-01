Pedro Benevides arrepende-se de comentário sobre a RTP: “Tenho de me penitenciar”

Em entrevista, o jornalista Pedro Benevides falou sobre como a RTP “não reconhece o talento dos profissionais”, mas mostrou-se arrependido.

Pedro Benevides, jornalista da TVI e da CNN Portugal, foi recentemente entrevistado por Nuno Azinheira para a revista “Nova Gente” e, a certa altura, disse que “a RTP não reconhece o talento dos seus profissionais”. Contudo, mostrou-se logo de seguida arrependido das suas palavras.

“Regresso ao baú, para recordar momentos bons de uma casa que me deu tanto. E faço-o porque tenho de me penitenciar. Calha estar nas bancas hoje uma entrevista que dei ao Nuno Azinheira. O Nuno é um mestre nisto e consegue transformar uma entrevista numa conversa descontraída. Provavelmente por causa disso, às tantas, eu esqueci-me da regra básica de que aquilo que pensamos e aquilo que nos sai da boca não é necessariamente a mesma coisa. E quando fui ler a entrevista publicada, fiquei incomodado com uma frase minha”, começou por escrever nas redes sociais, referindo-se às palavras sobre a RTP.

“Incomodou-me porque não é verdade e não reflete nem o meu pensamento, nem a minha experiência. Falávamos de como nos meus primeiros anos de profissão, que coincidiram com os anos RTP, haver sempre a dúvida se teria tomado a decisão profissional certa. Durante esses anos, sim, nem sempre me deram todas as oportunidades que eu acharia que deviam ser minhas. Houve momentos em que senti que não estava a ser devidamente reconhecido”, continuou.

“Chama-se a isto, entre outras coisas, ego insuflado. Não deram essas oportunidades, deram outras e eu olho para trás e só posso dizer que correu muito bem. Não é justo que me tenha saído que a RTP não reconhece talento às pessoas. O que não falta naquela casa são talentos que tiveram todas as condições para crescer e para se afirmar. E o que não falta nas outras casas são talentos formados na escola da RTP. Uma escola que foi a minha e sem a qual eu não seria nada do que sou hoje. Aquela frase incomoda-me porque me faz parecer ingrato e isso eu não sou”, concluiu.