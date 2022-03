Pedro Crispim esclarece a relação que mantém com ex-namorado Cláudio Ramos

Pedro Crispim esclareceu a relação que mantém com o seu ex-namorado, Cláudio Ramos. O estilista não poupou nos elogios ao apresentador.

O ex-casal esteve na equipa de trabalho do “Big Brother 2020” (TVI), deixando dúvidas aos fãs sobre a possibilidade de um reatamento da relação. Sem qualquer medo, o consultor de moda esclareceu a situação no Instagram.

“Para mim não existem temas, vivências ou palavras proibidas. Sou e sinto-me livre, falo de tudo com a mesma naturalidade, sem medo, nem complexos. Estou bastante bem resolvido em relação a tudo na minha vida”, esclareceu.

O comentador do “Extra” admitiu que o comunicador já é parte do passado. “O Cláudio fez parte da minha história, do meu caminho, respeito muito o ser humano que é e admiro o profissional brilhante que revela ser a cada projeto. Pessoa do bem, merece o melhor desta vida”, acrescentou.

Aquando do fim do “Big Brother 2020”, Pedro Crispim deixou uma mensagem de agradecimento ao público. “Foi um orgulho e um enorme privilégio ter feito parte deste projeto”, afirmou.

