Pedro Fernandes envia mensagem especial ao amigo Luís Filipe Borges

Pedro Fernandes enviou uma mensagem especial, esta quarta-feira, ao amigo e humorista Luís Filipe Borges no dia em que este completa 43 anos.

O apresentador da TVI fez questão de utilizar o perfil da rede social Instagram para se juntar às diversas mensagens que o também colega de profissão recebeu durante o dia de festa.

“Parabéns, meu grande e talentoso amigo. Mesmo no meio de tanta loucura que está a acontecer no mundo, este vai por certo ser um dos melhores anos da tua vida”, desejou o comunicador.

A amizade entre os dois é de conhecimento público. Recorde-se que Pedro Fernandes e Luís Filipe Borges fizeram parte do grupo de cinco comunicadores que, entre 2009 e 2015, apresentavam o “5 Para a Meia-Noite”, na RTP.

Além do trabalho no pequeno ecrã ao serviço do quarto canal, Pedro Fernandes, que está de férias em Porto Santo, pode ser acompanhado no programa “Café da Manhã”, da rádio RFM, transmitido entre as 7 e as 10 horas.

