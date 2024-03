Pedro Fernandes no regresso ao “5 Para a Meia Noite”: “Sempre bom voltar a casa”

Foram várias as caras que já passaram pela condução do “5 Para a Meia Noite”, “late night show” da RTP1. Pedro Fernandes regressou como convidado.

Gilmário Vemba recebeu um convidado especial. Pedro Fernandes, atual locutor de rádio, já esteve à frente da condução do “5 Para a Meia Noite” e, desta vez, sentou-se no banco oposto.

Nas redes sociais, Pedro partilhou alguns registos da participação no “late night show” e escreveu: “É sempre bom voltar a casa! Confesso que ouvir a música de genérico do ‘5’ ainda me dá arrepios”.

“Foram seis anos e meio vividos intensamente. Obrigado pelo convite Gilmário Vemba. Espero que estejas melhor das costas. O ‘5 Para a Meia Noite’ continua vivo”, concluiu.

Na caixa de comentários, Gilmário, atual apresentador do formato, respondeu: “O melhor”, com emojis em formato de coração e a rir.