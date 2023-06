Pedro Granger volta a ser padrinho de Alcântara nas Marchas Populares

O ator Pedro Granger revelou que volta a ser padrinho da marcha de Alcântara e garantiu que tem o bairro lisboeta “no coração”.

Mais um ano, mais uma marcha de Lisboa e, mais uma vez, a torcer pelo bairro de Alcântara. “Doze anos de marchas e mais um ano com Alcântara no coração… e no pavilhão”, assinalou Pedro Granger nas redes sociais, ele que terá ao lado a “madrinha” e jornalista da CNN Portugal Ana Sofia Cardoso.

“Agora que o pavilhão está feito, e bem feito, não podia deixar de vos mandar um grande beijinho de parabéns”, acrescentou o ator.

“Não há palavras que cheguem para descrever o orgulho que tenho em vocês, e para elogiar o brilhante trabalho que fizeram. Num dia de muitas emoções, é bom chegar a casa e lembrar-me das vossas caras, da força que tiveram para não deixarem que os nervos tomassem conta de vocês, da alegria e garra com que marcharam, e da maneira como me emocionaram com tanta força que até me vieram as lágrimas ao olhos durante a marcha ao olhar para vocês e ao sentir que tenho mesmo um orgulho do caraças nos afilhados que Deus me deu”, destacou.

“Seguimos juntos. Sempre juntos. Agora descansem que ainda há uma avenida para partir. Gosto mesmo muito de vocês, e ser padrinho da marcha de Alcântara continua a ser muito, muito bom mesmo. E parabéns à nossa claque da marcha, que mais uma vez nos ajudou tanto e contribui para a enorme alegria que vivemos hoje a noite”, rematou Pedro Granger.