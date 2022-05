Pedro Porro reage à polémica com Margarida Corceiro: “Tenho uma relação especial com ela”

Pedro Porro, jogador do Sporting, negou o alegado envolvimento amoroso com Margarida Corceiro, explicando que tem uma “relação especial” com a atriz.

O atleta dos “leões” viu-se envolvido numa polémica quando começou a circular nas redes sociais um vídeo em que aparece a falar com Margarida Corceiro numa discoteca. Os fãs acreditavam que os dois se estavam a beijar.

“O que sucedeu ontem e hoje foi muito incómodo. Tenho uma relação especial com ela mas ninguém está a ser infiel”, começou por explicar Pedro Porro no Twitter.

“A minha imagem não será manchada por nada e muito menos por coisas destas. Posso fazer o que bem entender. Deixem de manchar a imagem dos três, porque isto não é assim”, afirmou.

Numa primeira instância, o futebolista e a atriz comentaram a situação de forma irónica no Twitter. Contudo, existiram vários internautas que continuaram com as críticas e a intérprete da TVI recebeu ameaças de morte.

Margarida Corceiro, namorada de João Félix, esclareceu a amizade entre os dois: “Conheci o Porro há uns meses de uma maneira um bocadinho inesperada, num jantar de grupo, e desde aí ficámos com uma relação mesmo muito fixe, somos mesmo muito amigos e eu adoro-o. Ele é incrível e as pessoas que o conhecem pessoalmente sabem do que estou a falar”.