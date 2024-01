Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni passam “lua-de-mel” no Rio de Janeiro com amigos

O Rio de Janeiro – ou “cidade maravilhosa” – foi o destino escolhido por Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni para passarem a “lua-de-mel” com amigos.

Foi no Brasil que se casaram e é no Brasil que têm a sua “lua-de-mel”. Rita Rugeroni e Pedro Ribeiro escolheram o Rio de Janeiro para aproveitaram tempos juntos e também rodeados de amigos.

Na “cidade maravilhosa”, o casal tem passeado por pontos turísticos, como a Escadaria Selarón e também aproveitado as praias cariocas.

“Pensem numa lua-de-mel com amigos, foi o que aconteceu nestes últimos dez dias. Este grupo tem tudo, só não tem comparação. Vamos de baterias recarregadas e com ideias para abrir um negócio por mês até ao final do ano! Obrigada, queridos amigos, estávamos todos a precisar disto”, escreveu a radialista nas redes sociais.