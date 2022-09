Pedro Ribeiro recebe prenda do presidente do Sporting: “Respeito entre rivais”

Pedro Ribeiro, que é adepto do Benfica, recebeu, esta terça-feira, 13 de setembro, uma prenda do presidente do Sporting, Frederico Varandas. “Recebi um presente inesperado”, contou.

O diretor de Programas da Rádio Comercial não esconde a sua admiração pelo Benfica em público. E, por isso, foi apanhado de surpresa com uma camisola que foi oferecida por parte do dirigente leonino.

“Isto de ter uma rubrica sobre equipamentos traz coisas inesperadas. Recebi um presente inesperado do presidente do Sporting”, começou por escrever, o também locutor.

“Claro que ele sabe bem que sou benfiquista, mas, com grande fair-play, escreve, na dedicatória, que jamais conseguiria ser grande sem um grande rival”, acrescentou Pedro Ribeiro.

“Respeito entre rivais, um bem raro, mas cada vez mais necessário. Obrigado, presidente, e boa sorte para logo. Saudações gloriosas!” rematou.