Pedro Teixeira e Sara Matos revelam como se divertem durante quarentena

A seguir as indicações de isolamento social para prevenção da propagação do novo coronavírus, Pedro Teixeira e Sara Matos revelam se divertem em casa.

O ator e apresentador da TVI partilhou este sábado um vídeo na conta de Instagram no qual mostra o casal a tenta fazer algumas posições de ginástica, apelando a que os seguidores permaneçam nas próprias residências.

“Porque as fontes de informação credíveis são fundamentais nesta altura, a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública criou uma página de Instagram e desafia-te a partilhar a melhor foto do nosso cenário preferido do momento: a tua casa! Sê criativo, mostra-me a tua atividade mais divertida, o teu hobbie preferido ou até a sesta dos teus filhos!”, escreveu Pedro Teixeira na legenda da publicação.

https://www.instagram.com/p/B9uV-SwACJW/

Recorde-se que Pedro Teixeira e Sara Matos estão numa relação há cerca de 5 anos. O profissional de Queluz de Baixo tem uma filha, Maria, de nove anos, da relação terminada com Cláudia Vieira.