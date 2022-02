Pedro Teixeira comenta novo desafio de Sara Matos: “Vai com tudo pequenota!”

Pedro Teixeira comentou, esta quarta-feira, 16 de fevereiro, o novo desafio da namorada, Sara Matos, que vai ser a próxima apresentadora do programa “Ídolos” (SIC).

Depois de ter sido anunciado que a companheira vai conduzir o concurso musical na estação de Paço de Arcos, o ator, de 41 anos, reagiu publicamente à nova aventura da também atriz.

“Vai com tudo pequenota!” afirmou o intérprete da TVI no InstaStories, ferramenta da rede social.

A companheira do ator também se mostrou feliz nas redes sociais com o desafio: “Confesso que adoro sentir esta adrenalina, este nervoso miudinho, mas o mais importante e o que mais quero, é divertir-me muito, com cada um de vocês e fazermos um programa épico.”

Os castings para o programa já arrancaram na semana passada, em Lisboa. Lembre-se que, antes de Sara Matos, Cláudia Vieira e João Manzarra conduziram em dupla o “Ídolos”, entre 2009 e 2012. Já, em 2015, na última temporada emitida, a apresentação foi a cargo de João Manzarra.

Recorde-se que o casal tem em comum o filho, Manuel. Por sua vez, Pedro Teixeira já é pai de Maria, que nasceu durante o antigo relacionamento amoroso com a também atriz Cláudia Vieira.