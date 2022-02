Pedro Teixeira revela data prevista do nascimento do bebé

Pedro Teixeira revelou a data prevista de chegada do primeiro filho em comum com Sara Matos. O ator adiantou que a companheira tem uma “força de vontade fantástica”.

O também apresentador, que integra ao elenco da novela “Festa é Festa”, prepara-se para ser pai pela segunda vez, primeiro filho em comum com a namorada, Sara Matos. O artista contou que o menino pode nascer no final de agosto ou início de setembro.

“Vai ser no final de agosto, ou no início de setembro, que aparece por aí. Agora, temos que esperar que ele queira”, disse à “TV Guia”.

Sobre a companheira, o intérprete garantiu que tem uma “força de vontade fantástica”. “Tem uma força de vontade fantástica. E depois está com tempo para fazer as coisas… está tudo no ponto!” rematou.

Além do filho em comum com Sara Matos, Pedro Teixeira também é pai de Maria, que nasceu durante a relação terminada com a atriz Cláudia Vieira.

Lembre-se que a companheira do apresentador do programa “O Amor Acontece” (TVI) anunciou a gestação com um vídeo de uma consulta médica em que se vê o bebé e, no final, a filha de Pedro Teixeira a segurar as fotografias da ecografia.