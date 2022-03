Pimpinha Jardim revela que engordou 15 quilos durante a gravidez

A apresentadora da TVI revelou que engordou durante a gravidez, mas sublinhou que já está a recuperar a forma física que apresentava anteriormente.

Quatro meses depois do nascimento do terceiro filho, Tomás, Pimpinha Jardim admitiu nas redes sociais que está a ter uma recuperação lenta e revelou, inclusive, as dificuldades em perder o peso extra no pós-parto. No entanto, referiu que os resultados estão a aparecer.

“Engordei 15 quilos nesta gravidez, praticamente o mesmo que nas outras. Esta foi uma terceira cesariana e apesar de vários esforços, o meu corpo só começou a responder agora”, explicou na legenda de uma fotografia na qual surge diante do espelho no ginásio.

“Talvez por nunca ter desistido começo a ver os resultados. Ainda me faltam alguns para secar mas com o tempo vai lá”, acrescentou.

De recordar que, além de Tomás, Pimpinha Jardim também é mãe de Francisco, de oito anos, e Raul de cinco, do casamento com Francisco Spínola.

