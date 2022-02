“A Pipoca Mais Doce” critica Manuel Luís Goucha perante entrevista a ex-marido

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, criticou o facto de Manuel Luís Goucha ter anunciado Ricardo Martins Pereira como o seu ex-marido numa promoção à entrevista desta segunda-feira, 21 de fevereiro.

A influenciadora digital não poupou nas palavras ao apresentador perante a promoção de mais uma entrevista no formato das tardes da estação de Queluz de Baixo no perfil de Instagram.

“Ricardo Martins Pereira (o ‘Arrumadinho’, ex-marido de ‘A Pipoca mais doce’) hoje no ‘Goucha’ (TVI). Tenho muita curiosidade nesta conversa”, pode ler-se na publicação do comunicador.

Em jeito de resposta, Ana Garcia Martins escreveu na secção de comentários: “Querido Manuel Luís Goucha, ‘ex-marido de A Pipoca Mais Doce’ virou um cargo? Lamento que alguém precise de ser apresentado assim para justificar uma ‘entrevista de vida’”.

Lembre-se que a blogger e Ricardo Martins Pereira, também conhecido como “O Arrumadinho”, terminaram a relação no início do ano passado. O ex-casal tem em comum dois filhos, Mateus e Benedita

Recentemente, a comentadora do “Big Brother Famosos”, da TVI, arrasou a relação amorosa de Liliana Almeida com Bruno de Carvalho. “Assisti a muitas horas da vida da Liliana na casa, que passou muito pela sua relação com o Bruno, e tive muitas vezes vontade de entrar pelo ecrã e abanar a Liliana e perguntar porque é que não reage”, afirmou.