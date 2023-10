“Pipoca” declara-se ao namorado: “Este sim, é o Diogo C, de ‘certo'”

Através das redes sociais, “A Pipoca Mais Doce” deixou uma declaração de amor ao namorado, Diogo Orvalho, após ter revelado que foi vítima de bullying.

Ana Garcia Martins, ou “A Pipoca Mais Doce”, como é conhecida, deixou uma declaração de amor ao namorado, Diogo Orvalho, nas redes sociais, um dia após ter revelado que foi vítima de bullying na escola.

“Então, muita gente perguntou como é que terminou a minha história com o Diogo C, do 11.º ano, que contei no post de ontem. Depois de lhe ter perguntado ‘posso-te conhecer?’ (ahhh, a mortificação), ele disse que sim e demos uma volta a pé pela escola. Não tínhamos grande coisa a dizer um ao outro, eu com 14 anos, ele com 17, por isso foi só mais um momento de embaraço pessoal. Com a agravante de ter de continuar a cruzar-me com ele pelo ano e tal que se seguiu, até ele ir para a faculdade”, escreveu.

“Pelo meio, ainda cometi o delito de roubar a foto dele do livro de ponto, que colei no meu estojo de lata para poder suspirar com mais propriedade. Voltei a vê-lo muitos anos depois, numa passagem de ano, em que já um bocado com os copos achei que era boa ideia ir dizer-lhe qualquer coisa como ‘eu era apaixonada por ti no liceu’. Sinto que posso tê-lo dito uns quantos decibéis acima do aceitável, que se é para passar vergonha, a pessoa vai com tudo”, acrescentou.

“Podia ter sido o começo de um grande amor, mas não, ele não me achou graça aos 14, e aos 20 e tal também não. E porque é que usei esta foto para ilustrar? Porque está gira e porque a vida se encarregou de me enviar um outro Diogo. E este sim, é o Diogo C, de ‘certo’. E nem sequer foi preciso perguntar ‘posso-te conhecer?’”, rematou.