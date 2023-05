“Pipoca” defende Mimicat: “A Eurovisão não nos curte”

Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, defendeu a atuação de Mimicat no Festival da Eurovisão, onde Portugal ficou em 23.º lugar.

“A Pipoca Mais Doce” seguiu, com atenção, a 67.ª edição do Festival da Eurovisão, que decorreu em Liverpool, Inglaterra, neste sábado à noite, e fez uma reflexão sobre o 23.º lugar da representante de Portugal, Mimicat.

“Calhando estou a ser tendenciosa, é capaz, mas depois de ouvir aquelas músicas todas, mais do que uma vez, querem mesmo fazer-me acreditar que 22 delas eram melhores do que a nossa? Não me lixem!”, começou por desabafar a influenciadora digital nas redes sociais.

“Não percebo os critérios de votação dos jurados, menos ainda os do público, mas a nossa música cabia fácil no top 10. Mas não. Como não fomos para lá cheios de artefactos, cenários à Avatar, efeitos pirotécnicos, personagens sinistras ou rabos a rebolar, fomos empurrados para o fim da tabela. Se calhar é mesmo disso que o povo gosta, da excentricidade que enche o olho, eu prefiro mais canção e menos bizarria, que aquilo de repente está que mais parece a parada da Disney”, acrescentou.

“Estou mesmo enervada com a nossa pontuação tão desajustada e a pensar retomar a ideia da manifestação com chouriças e presuntos. Pontos mais ou menos positivos: Ganhou a Suécia, que estava no meu ranking de apostas e que levou uma bela música; não ganhou Israel e a miúda que cantava sobre unicórnios e que tinha a mania que era a Beyoncé de Jerusalém; Espanha deu-nos seis pontos. Nós, os burros de sempre, demos-lhes dez, mas pronto, seis já é qualquer coisa que se veja e já evita o conflito Ibérico”.