“Pipoca” faz “viagem ao passado”: “Dei de caras com o meu currículo”

“A Pipoca Mais Doce” aproveitou esta semana para fazer “arrumações” e acabou a encontrar o currículo que criou há cerca de 20 anos.

Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, foi pioneira no que diz respeito aos “blogs” em Portugal. O projeto da influenciadora tem mais de duas décadas e abriu-lhe várias portas ao longo da carreira.

Esta semana, a “Pipoca” está em arrumações e encontrou um “tessourinho”: “Andava aqui em arrumações e dei de caras com o meu currículo. Valha-me Deus, que viagem ao passado e a coisas que eu já nem sequer me lembrava que tinha feito (tudo digno, calma com vocês)”, escreveu.

“Este belíssimo documento deve ter sido feito para aí há 20 anos, quando eu era jovem, cheia de sonhos pela frente e acreditava que entregar currículos servia para alguma coisa. Curiosamente, não tem nenhuma referência ao ‘blog’, que já existia naquela altura. Devo ter achado que era tão ridículo (e era) que nem merecia ser mencionado. É giro olhar para isto, ver o tempo todo que passou e tudo o que fiz de lá para cá”, acrescentou.

“Não voltei a atualizar o currículo, nem sei se é uma coisa que a malta ainda faz hoje em dia (entregar currículos em papel), mas com as voltas que a vida dá, talvez não seja má ideia fazer aquele ‘updatezinho’ básico”, rematou.