“Pipoca” posa de biquíni no Alentejo: “Esse corpão é perfeito”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, deixou-se fotografar de biquíni durante as férias em Sines, no Alentejo. Vários internautas elogiaram a blogger.

A influenciadora digital está desfrutar de uns dias de relaxamento em território alentejano. Durante as férias, a “influencer” tem dividido vários momentos com os seguidores e, desta vez, partilhou uma fotografia em biquíni na praia.

“A pensar no almoço. E no lanche”, escreveu.

“A temperatura subiu”, “Esse corpão é perfeito”, “Sempre muito elegantíssima”, “E grande forma” e “Linda sereia” foram alguns dos elogios que apareceu na secção de comentários, rapidamente.

Recentemente, a blogger revelou que teve publicações do Instagram apagadas. “Para quem não está a par, o Instagram está a eliminar todas as minhas publicações. A minha equipa já está em cima do assunto e a falar com os senhores do Instagram, para sabermos de onde vêm as denúncias”, contou.