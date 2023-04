“Pipoca” prepara-se para a final do “Dança Comigo”: “Não tinha mais nada para dar”

Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, abordou neste sábado a experiência no “Dança Comigo”, que termina na noite neste domingo na RTP1.

O “Dança Comigo” termina na noite deste domingo na RTP1 e uma das finalistas, Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, fez o balanço da participação.

“Nem sei bem como explicar o que foram estas duas semanas. Sei que chorei de tanto rir, que chorei de frustração e desânimo, que achei que dominava a coreografia, que achei que não era capaz de decorar sequer o primeiro passo, que tive as conversas mais densas, que tive as conversas mais parvas, que me senti cheia de energia, que me senti a morrer aos bocadinhos, que pensei que adorava dançar, que pensei que nunca mais queria dançar na vida”, escreveu nas redes sociais.

“Não sei, mesmo, como me sairei amanhã (hoje), que isto vai dos zero aos 100 e de novo aos zero em menos de nada, mas acreditem que pus o corpo e a alma ao serviço deste programa. E isso é o que me deixa (minimamente) tranquila, saber que não tinha mais nada para dar. Porque o que tinha, está ali”.

“Agradecer, sempre e para sempre, ao @renato_barros_nobre, o meu parceiro nesta aventura, que me ia matando com o seu nível de exigência, mas que todos os dias me surpreendeu com uma força inesgotável, uma capacidade de trabalho impressionante, amizade, paciência, incentivo, sensibilidade, talento infinito, gestos mínimos que nem ele sabe como foram importantes à minha sobrevivência. Acreditasse eu em mim dez por cento do que ele acredita, e levava este mundo à frente”.

“Obrigada a todas as pessoas que se cruzaram comigo neste processo e que tornaram tudo isto tão incrível. Eu que achava que o meu coração era um t-zero, afinal consegui construir um anexo para albergar mais gente”, concluiu “A Pipoca Mais Doce”.