“Pipoca” sobre o “Big Brother”: “Não tenho assim particulares saudades”

Durante cinco edições, “A Pipoca Mais Doce” fez parte do painel de comentadores do “Big Brother”. A influenciadora explica o que a diferencia dos colegas.

Estreou-se como comentadora do “Big Brother” em 2020 e permaneceu no cargo durante cinco edições, tendo abandonado o mesmo em 2022.

Ana Garcia Martins revelou, em declarações à TV Guia, que não acompanha o “reality show” da TVI: “Fiz cinco edições seguidas e não tenho assim particulares saudades”.

“Para ter esse papel enquanto comentador, não o de gerar polémica, mas comentar sobre aquilo que se vê e não ter medo de falar sobre elas é preciso ter um nível de isenção que a grande maioria dos comentadores não tem e não pode ter”, acrescentou à publicação.

A influenciadora digital explicou que não dependia financeiramente do “BB” e, por isso, comentava livremente o formato. “A televisão não é uma prioridade para mim. Acredito que para a maioria dos comentadores que estejam a assumir as funções neste momento, a televisão seja uma prioridade, seja aquilo que lhes paga as contas”.