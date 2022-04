“Pipoca” tira férias nos Açores após final do “Big Brother”

Ana Garcia Martins, a “A Pipoca Mais Doce”, viajou até à ilha de São Miguel, Açores, para alguns dias de descanso.

Terminada mais uma edição do “Big Brother – Duplo Impacto”, com a gala final que decorreu no sábado, 27 de março, a comentadora do formato da TVI tirou férias e embarcou este domingo, 28 de março, numa viagem com os filhos, Mateus e Benedita, para repor energias.

Sem revelar o destino, a comediante partilhou numa Instagram uma fotografia na qual surge dentro do avião. “Maneiras que vou ali e já volto”, pode ler-se na publicação. No entanto, posteriormente, mostrou os filhos no miradouro Vista do Rei.

Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira anunciaram recentemente a separação. Quatro anos depois da primeira separação, o casal não está comprometido novamente.

A blogger confirmou a separação no programa “Conta-me”, da TVI. Em entrevista ao “Dois às 10”, “A Pipoca Mais Doce” admitiu que não está nas melhores condições. “Estava a passar uma fase menos boa e não me apetecia estar a mostrar-me ao mundo de uma maneira que não era real. Por dentro não me sinto assim tão bem”, afirmou.