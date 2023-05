“Pipoca” viaja até Dublin para assistir ao concerto de Bruce Springsteen

“A Pipoca Mais Doce”, Ana Garcia Martins, viajou até Dublin, na Irlanda, para assistir ao concerto de Bruce Springsteen.

Ana Garcia Martins rumou até Dublin, na Irlanda, para assistir ao concerto de Bruce Springsteen que acontece na noite desta sexta-feira, 5 de maio.

A influenciadora fez-se acompanhar de um grupo de amigos e do namorado, Diogo Orvalho. Nas redes sociais tem partilhado alguns momentos da viagem: “Já era calor a mais em Portugal, achei que precisava de uns dias de chuva e frio para recuperar alguma humildade”, escreveu na legenda de uma das publicações.

Esta não é a primeira vez que a “Pipoca” se desloca a outro país para assistir a um espetáculo, no início de abril esteve em Londres onde assistiu a um concerto de Elton John.

Recorde-se que, há pouco menos de uma semana, Ana Garcia Martins aproveitou uns dias com os filhos, Benedita e Mateus, frutos do relacionamento terminado com Ricardo Martins Pereira, no Algarve.