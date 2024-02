“Pipoca” viaja para Macau com a Marcha da Madragoa

Uma viagem de 26 horas: após mais de um dia passado em aviões e aeroportos, “A Pipoca Mais Doce” chega a Macau para as celebrações do Ano Novo Chinês.

A Marcha da Madragoa vai representar Portugal nas celebrações do Ano Novo Chinês, que acontecem em Macau. A madrinha, Ana Garcia Martins, viajou, juntamente com a restante equipa, até à região asiática.

Após várias horas passadas entre aviões e aeroportos, incluindo Hong Kong, “A Pipoca Mais Doce” falou, pelo Instagram, com os seguidores: “Sai de Lisboa há 26 horas e só agora é que aterrei no meu quartinho de hotel em Macau. Vim com a Marcha da Madragoa, toda uma Marcha em peso, participar nas celebrações do Ano Novo Chinês que vai ser este fim de semana”, contou.

“Vamos entrar no ano do dragão e a Marcha da Madragoa vai fazer umas atuações cá. Voamos de Lisboa para Zurique, de Zurique para Hong Kong e depois para Macau”, acrescentou.