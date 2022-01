Primo de Pedro Lima afirma que TVI queria dispensar o ator

Paulo Dentinho, primo de Pedro Lima, afirmou, este domingo, que a TVI queria despedir o ator.

Assim que recebeu a notícia de que o seu primo tinha perdido a vida, Paulo Dentinho tirou um dia para refletir. Por isso, só agora se manifestou sobre Pedro Lima.

No perfil de Facebook, o primo do intérprete começou por recordar a infância. “Eras o puto canina desde que chegaste a casa dos avós. Ainda me recordo de estar ao pé de ti a fazer-te companhia para adormeceres em sossego. Tinhas tão poucos meses… Se calhar a nossa tão grande amizade – não, não era amizade, era mesmo amor – começou durante esses dias”, lembrou.

“Naquela casa austera a tua presença endiabrada enchia tudo. Um dia viraste-te para o avô, juiz, imperial, sentado na cadeira do poder familiar, e respondeste à sua ordem seca de ‘menino esteja quieto!’ subindo para cima da mesa. Com o dedo espetado, minúsculo ameaçador naqueles teus três anos, atiras com um olha que te pinto! Vá, ri, hoje podemos rir, digo eu enquanto escrevo e choro, e para me enganar a mim próprio choro de riso” prosseguiu.

Após salientar o amor pela Filosofia e pela Literatura, Paulo Dentinho revelou que a TVI pretendia não renovar contrato com Pedro Lima.

“A tua força era também a tua fragilidade. E estavas frágil e muitos de nós não vimos. O Lourenço Lucena, que é um desses tantos teus amigos que ficaram destroçados, diz aquilo que muitos sabemos, que a tua empresa estava desejosa de te descartar. Devias tê-los mandado a todos para o sítio mais ordinário que existe no planeta”, contou.

“É nesta altura que entras em cena – conheço-te tão bem! – e é para os defenderes, para dizeres que não é bem assim, que até os compreendes, e para me alertares para os meus estados de alma, porque ‘já te lixaram por causa disso, e tu sabes bem!’ Mas não, hoje não é sobre mim, é sobre ti, Pedro! E pergunto-te então quantas vezes lhes telefonaste nestes últimos dias sem que ninguém atendesse? Sabes, depois escrevem coisas maravilhosas sobre seres um dos atores mais versáteis da tua geração. E falam em pesar e mais uma série de palavras de plástico. Como num reclame. É o país, e país mudou pouco desde o Eça, Pedro, continua pacóvio, provinciano e cheio de gente infame. Sim, sim, já sei, queres que me cale. Queres que não diga que usam as pessoas como copos de plástico não reciclado. Mas descansa, não é só na tua empresa. Está bem, eu calo-me”, afirmou, de forma irónica.

Recorde-se que Pedro Lima morreu, este sábado, aos 49 anos na praia do Abano, no Guincho. As autoridades admitem a possibilidade de o ator se ter suicidado.